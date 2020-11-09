Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde yaşanan harketlilikle beraber gözler bu iki sorunun cevabına çevrildi. İki haftadır fiyatlarda devam eden yukarı yönlü hareketlilik dolar TL kurundaki düşüşün de etkisiyle birlikte yerini yatay yönlü seyre bıraktı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edilen güncel rakamaları sizler iin haberimizde derledik. İşte son dakika altın fiyatları...