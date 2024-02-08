Altında yükseliş devam ediyor! İşte 8 Şubat altın fiyatları
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram ve çeyrek altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken; altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 8 Şubat Perşembe canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI 8 ŞUBAT PERŞEMBE... Altın fiyatlarında hafta başından beri başlayan artış devam ediyor. Altın fiyatları öğleden sonra da yükselişine devam etti. Çeyrek altın ve gram altın kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. İşte, 8 Şubat canlı altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.062,76
2.067,69
- 3
ONS ALTIN NE KADAR?
2.032,90
2.033,22
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.204,00
3.274,63
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.815,99
13.058,47
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.388,54
6.549,46
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- 7
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.815,99
13.058,47
- 8
ATA ALTINI NE KADAR?
13.623,57
13.962,56
- 9
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.094,94
1.473,76
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- 10
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.875,20
1.979,41