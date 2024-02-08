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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları 8 Şubat: Altında yükseliş devam ediyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş devam ediyor! İşte 8 Şubat altın fiyatları

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram ve çeyrek altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken; altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 8 Şubat Perşembe canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:52
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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