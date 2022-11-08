ALTIN FİYATLARI 8 Kasım Salı yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Fiyatlardaki düşüş seyri öğleden sonra ise yükselişe geçti. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları 8 Kasım Salı yani bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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