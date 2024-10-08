ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR!

4 Ekim Cuma günü 2 bin 920 lira olan gram altın 7 Ekim Pazartesi günü 2 bin 911 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 673 lira iken, 4 bin 658 lira olarak güncellendi.

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