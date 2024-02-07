Altında yükseliş devam ediyor! İşte 7 Şubat Çarşamba altın fiyatları
Altın alıp satacaklar ve piyasayı takip edenler, altın fiyatlarını merak ediyor. Altında hafta başından beri yükseliş devam ediyor. Özellikle gram altın rekor seviyesindeki yatay seyrini koruyor. İşte, canlı altın tablosu ile 7 Şubat Çarşamba altın fiyatları...
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7 Şubat Altın fiyatları... Altında yükseliş devam ediyor. Bugün çeyrek altın 3 bin TL sınırını aşarken, gram altın da rekor seviyesine ulaştı. Bugün altın alacaklar, "Altın fiyatlarında son durum nedir?" diye araştırıyor. İşte, canlı altın tablosu ile 7 Şubat Çarşamba altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.001,81
2.002,10
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ONS ALTIN NE KADAR?
2.035,03
2.035,28
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.202,90
3.273,43
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.811,61
13.053,69
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.385,79
6.546,87
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ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.811,61
13.053,69
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ATA ALTINI NE KADAR?
13.588,27
13.926,39
- 9
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.092,38
1.476,20
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.870,63
1.982,52