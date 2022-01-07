ALTIN FİYATLARI 7 Ocak Cuma günü en çok merak edilip araştırılan rakamlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı yatay yönlü seyirle sürdürüyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...