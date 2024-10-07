UBS, BBVA ve Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi beklentilerini paylaştı. İsviçre Bankası UBS, Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB'nin kasımda faiz indirime başlama ihtimalinin devam ettiğini ancak gevşemeye daha geç başlama riskinin bir miktar arttığını belirtti. BBVA paylaştığı raporda ilk indirim beklentisini aralık ayına ötelediğini bildirirken, Barclays ise indirimin sonraki aylara ötelenebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 4 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...