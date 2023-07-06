Altın fiyatlarında sürpriz hareket! 6 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son gelişmeler 6 Temmuz Perşembe günü yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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6 Temmuz Perşembe günü altın fiyatlarında güncel durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 6 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 6 Temmuz Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.610,42
1.622,39
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.918,49
1.918,91
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.566,88
2.623,53
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.267,50
10.462,03
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.117,71
5.247,06
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.267,50
10.462,03
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.463,48
1.556,27