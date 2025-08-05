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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS: Altın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın yatay seyirde! 6 Ağustos Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 6 Ağustos 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'den gelen zayıf işgücü verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri güçlenirken, altın fiyatları üç günlük yükselişin ardından bugün yatay bir seyir izliyor. Doların değer kaybetmesi ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesi, güvenli liman altına olan talebi artırırken yatırımcılar yeni günde "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 08:10 Güncelleme: 06.08.2025 - 00:16
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