ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 4 Temmuz Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için bir önceki günün verilerine göre işlem görüyor. Dün ki kapanış değerlerine göre ise çeyrek altın 797 lira alış ve 815 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde: