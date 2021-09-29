ALTIN FİYATLARI 29 Eylül Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Bugün başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler iin detayları haberimizde derledik. İşte 29 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları...