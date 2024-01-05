Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.545,37 %-0,03
        DOLAR 29,8423 %0,30
        EURO 32,5797 %-0,19
        ALTIN 1.955,33 %0,02
        FAİZ 41,38 %0,66
        GÜMÜŞ GRAM 22,04 %-0,01
        BITCOIN 44.040,00 %-1,01
        GBP/TRY 37,7880 %-0,14
        EUR/USD 1,0906 %-0,40
        BRENT 78,04 %0,58
        ÇEYREK ALTIN 3.196,96 %0,02
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları 5 Ocak Cuma 2024: Canlı altın tablosu ile bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın 2 bin TL'ye dayandı! İşte 5 Ocak Cuma altın fiyatlarında son durum

        Altın haftayı yükselişle başlamış ve tüm hafta yükselişini sürdürmüştü. Bugün öğleden sonra gram altın 1.959 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 3.135 TL'den güne başladı. İşte, canlı altın fiyatları tablosu ile 5 Ocak Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Hayranının düğününü bastı
        Hayranının düğününü bastı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Habertürk Anasayfa