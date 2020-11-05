Altın fiyatları her akşam olduğu gibi 5 Kasım Perşembe akşamı yani bu akşam da yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde... Özellikle gram altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları serbest piyasada en çok merak edilip araştırılan ekonomik parametrelerin başında yer alıyor. Döviz kurlarındaki hareketliliğinde etkisiyle birlikte altın fiyatlarında gözlemlenen yukarı yönlü hareket sonrası "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün Çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda bulunuyor.
5 Kasım Perşembe günü kapanış saatine yakın kaydedilen son dakika altın fiyatları bilgisini haberimizde derledik. İşte, kapanışa yakın güncel gram çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları....
BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın fiyatları 5 Kasım Perşembe gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz günlerde 500 TL sınırını aşan ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle değer artışını sürdüren gram altın fiyatları bugün kapanış saat 16.50'de kaydedilen verilere göre yüzde 1,7 değer kazandı. Yine Habertürk Ekonomi sayfasında yer alan güncel altın fiyatları rakamlarına göre saat 16.50'de gram altın 522,51 lira alış ve 523,7 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.
BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın fiyatları bugün tıpkı diğer ekonomi parametreleri gibi günün en çok merak edilip araştırılan değerleri arasında ilk sıralarda bulunuyor. Saat 16.50'de Habertürk ekonomi sayfasında elde ettiğimiz verilere göre çeyrek altın fiyatları gün içerisinde yüzde 1,40 değer artışıyla 836,73 lira alış ve 855,19 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını fiyatları:
Alış: 3.346,91 TL
Satış: 3.410,32
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