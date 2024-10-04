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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 4 Ekim! Altın fiyatlarında yükseliş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükseliş! 4 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Birkaç gündür, piyasayı düşüşle açan altın fiyatlarında iniş çıkış devam ediyor. İsrail-İran arasında yaşanan gerilim ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları Ortadoğu'da hem tansiyonu yükseltiyor hem de brent petrol fiyatını yukarı yönlü destekliyor. Öte yandan Fed Başkanı Jarome Powell'ın başka faiz indirimlerine yaktığı yeşil ışık, altın fiyatlarında etkili oluyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 4 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:25
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