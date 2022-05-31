ALTIN FİYATLARI 31 Mayıs Salı yani bugün ne kadar, kaç TL?Altın güne yatay seyirle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Mayıs çeyrek altın, gram altın Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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