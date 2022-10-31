ALTIN FİYATLARI 31 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yatay yönlü seyirle başlıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yer yer bin liranın üzerini seyreden anacak haftayı aşağı yönlü seyirde kapatan altının gram fiyatı ise 981 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları 31 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ne kadar yatacak? İşte merak edilen güncel altın fiyatları 31 Ekim alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...