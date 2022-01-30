ALTIN FİYATLARI 30 Ocak Pazar yani bugün piayasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. En çok merak edilenler arasında ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 30 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...