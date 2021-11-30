ALTIN FİYATLARI 30 Kasım Salı gününe değer artışıyla başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde rakamlardaki son durumu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve rgam altın fiyatları 30 Kasım alış ve satış tablosu...