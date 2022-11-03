ALTIN FİYATLARI 3 Kasım Perşembe yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Fiyatlardaki düşüş seyri öğleden sonra da sürüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım Çarşamba yani bugün ne kadar? İşte merak edilen güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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