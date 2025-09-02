Altın fiyatları yükseldi! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altındaki ralliye güç katıyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3500 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. İşte 3 Eylül 2025 altın fiyatları son durum...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarındaki yükseliş destekliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.628,9800
Satış: 4.636,8760
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.495,09
Satış: 3.496,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.418,7000
Satış: 7.582,2100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.612,8600
Satış: 30.189,2900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.859,00
Satış: 30.081,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.739,79
Satış: 15.110,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 29.571,66
Satış: 30.110,55
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 30.485,10
Satış: 31.129,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.512,54
Satış: 3.501,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.178,20
Satış: 4.401,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 74.371,00
Satış: 75.087,00
