        ALTIN FİYATLARI 3 EYLÜL: Altın yükseldi! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları yükseldi! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altındaki ralliye güç katıyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3500 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. İşte 3 Eylül 2025 altın fiyatları son durum...

        Giriş: 02.09.2025 - 07:46 Güncelleme: 03.09.2025 - 00:07
