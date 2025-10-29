Altın piyasasında son durum yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış-satış fiyatları merak ediliyor. Tarihi rekor seviyelerden sert düşüş gösteren altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz indirimi ihtimaline karşılık hafif primli seyrediyor. Güncel verilere göre, altının gram fiyatı yeniden 5 bin 300 liranın üzerine çıkarken, ons altın 3.962 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasanın gözü kulağı ise Fed faiz kararı için saat 21.00’e çevrilmiş durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları…