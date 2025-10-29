Fed öncesi altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 29 Ekim 2025 Çarşamba verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana sert düşüş yaşayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz indirimi ihtimaline karşılık hafif primli seyrediyor. Güne 3956 dolardan başlayan ons altın, saat 09.30 itibarıyla 3.962 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 5300 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasında son durum yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış-satış fiyatları merak ediliyor. Tarihi rekor seviyelerden sert düşüş gösteren altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz indirimi ihtimaline karşılık hafif primli seyrediyor. Güncel verilere göre, altının gram fiyatı yeniden 5 bin 300 liranın üzerine çıkarken, ons altın 3.962 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasanın gözü kulağı ise Fed faiz kararı için saat 21.00’e çevrilmiş durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.353,7200
Satış: 5.354,4080
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.961,28
Satış: 3.962,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.565,9500
Satış: 8.754,4600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.263,8100
Satış: 34.910,7400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.596,00
Satış: 37.072,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.083,06
Satış: 17.513,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.273,22
Satış: 34.920,51
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.897,45
Satış: 37.838,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.092,91
Satış: 4.199,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.121,48
Satış: 5.386,97
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 91.153,00
Satış: 92.538,00
