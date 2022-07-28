Altın fiyatları, Fed faiz kararının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. ABD enflasyon verileri Haziran ayında 41 yılın zirvesine ulaşırken Temmuz ayı Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası 75 baz puanlık faiz artışına giderken altın fiyatlarında son durum gündeme geldi. Yatırımı olanlar "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 28 Temmuz Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları takip ekranı...

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