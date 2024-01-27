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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI 28 Ocak 2024 | Yükseliş ivmesi sürüyor! Hafta sonu bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik: yükseliş ivmesi sürüyor! İşte 28 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. Merkez Bankasının 250 baz puan artışa gitmesinin ardından piyasalarda hareketlenmeler devam etti. Ons değerinden destek gören altın fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. İşte, 28 Ocak 2024 hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 00:05 Güncelleme: 28.01.2024 - 00:05
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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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