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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın düşüşte! 27 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum: 27 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları hafta sonu yatırımcısı tarafından araştırılan konu başlıkları olmaya devam ediyor. Güvenli yatırım aracı olarak görülen gram ve çeyrek altın fiyatındaki dalgalanma piyasalara anlık yansıyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. En son çeyrek altın fiyatı 6.962 liradan işlem gördü. Peki, 27 Temmuz 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosundaki son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 07:41 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:29
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