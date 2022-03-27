ALTIN FİYATLARI 27 Mart Pazar günğ piayasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki değerler üzerine işlem görüyor. Peki, 27 Mart Pazar günü çeyrek ve rgam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 27 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları...

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