ALTIN FİYATLARI 27 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel alış - satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 26 Aralık canlı alış - satış tablosu....