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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 26 Eylül 2024 Perşembe: Bugün gram, çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet, bilezik fiyatları ne kadar?

        Altında yükseliş devam ediyor! 26 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları her gün kendi rekorunu kırıyor. Fed'in 50 baz puan indiriminin ardından Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını önemli ölçüde gevşetmesi altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, tüm bu gelişmelerden sonra bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 26 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 07:13 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:34
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