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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 25 OCAK 2025: Altında yükseliş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 25 Ocak 2025 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Davos'a video-konferans yöntemiyle bağlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları altını güçlendirdi. Trump'ın açıklamaları ve Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın, yeniden rekor kırdı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 188 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:40
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