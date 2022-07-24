Altın fiyatları 24 Temmuz | SON DAKİKA: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişte! Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? Güncel altın rakamları

Altın fiyatları 24 Temmuz | SON DAKİKA: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişte!

Altın fiyatları 24 Temmuz Pazar yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediyelik altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Hata sonu olduğu için işlemler ise Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, haftayı yükselişle kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını, çeyrek, gram ve tam altın fiyatları...

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