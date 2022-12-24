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ALTIN FİYATLARI 24 Aralık Cumartesi | Çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı yatay seyirde kapattı! Altın fiyatları CANLI EKRAN

Altın haftayı yatay yönlü seyirle kapattı! 24 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 24 Aralık Cumartesi yani bugün piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Gram altın bin 70 lira, çeyrek altın ise bin 760 lira üzerinden işlem görüyor. İşte 23 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

Giriş: 24.12.2022 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
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