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ALTIN FİYATLARI 23 Aralık Cuma | Çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı yatay seyirde kapatıyor! Altın fiyatları CANLI EKRAN

Altın fiyatları haftayı yatay yönlü seyirde tamamlıyor!

Altın fiyatları 23 Aralık Cuma yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların yakın markajında... Haftanın son iş gününde gram altın fiyatları bin 77 lira, çeyrek altın fiyatları ise bin 761 lira seviyelerinde haftayı kapattı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

Giriş: 23.12.2022 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
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