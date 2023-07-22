Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Altın Altın fiyatları 22 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum! 22 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftanın piyasalara kapalı gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 22 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Güneş'ten Lyanco açıklamalası!
        Güneş'ten Lyanco açıklamalası!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!