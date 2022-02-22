ALTIN FİYATLARI 22 Şubat Salı yani bugün Rusya Ukrayna arasındaki olası savaş gerilimi nedeniyle yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...

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