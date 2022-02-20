ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Cumartesi yani bugün özellikle nişan ve düğün gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtmekte fayda var ki piyasalar kapalı olduğu için işlemler Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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