ALTIN FİYATLARI 20 Kasım Pazar günü yani bugün ne kadar, kaç TL? Hemen belirtelim ki bugün piyasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Gram altın fiyatları haftayı bin 50 liranın çeyrek altın ise bin 720 liranın altında kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

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