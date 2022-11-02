ALTIN FİYATLARI 2 Kasım Çarşamba yani bugüne yukarı yönlü seyirle başlıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yer yer bin liranın üzerini seyreden anacak haftayı aşağı yönlü seyirde kapatan altının gram fiyatı ise 988 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım Çarşamba yani bugün ne kadar? İşte merak edilen güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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