Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları 2 Eylül Salı günü için araştırılıyor. Yeni ayın ve yeni haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükseliş trendini yeni ayın ve yeni haftanın ikinci işlem gününde de sürüyor. Altının ons fiyatı saat an itibarıyla 3.469 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapan kişiler veya düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olanlar "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Eylül 2025 Salı 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.592,7290
Satış: 4.593,2320
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.468,97
Satış: 3.469,68
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.348,7600
Satış: 7.510,3600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.398,8800
Satış: 29.953,1300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.719,00
Satış: 29.905,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.654,75
Satış: 15.024,29
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 29.401,37
Satış: 29.956,69
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 30.223,23
Satış: 30.977,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.500,44
Satış: 3.483,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.158,72
Satış: 4.376,15
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 74.024,00
Satış: 74.649,00
