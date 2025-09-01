Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 2 EYLÜL 2025: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

        Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 2 Eylül Salı günü için araştırılıyor. Yeni ayın ve yeni haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Giriş: 01.09.2025 - 07:44 Güncelleme: 02.09.2025 - 00:21
        Habertürk Anasayfa