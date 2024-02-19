Altında yükseliş sürüyor! 19 Şubat altın fiyatları
Altın fiyatlarına dair tüm gelişmeler takip ediliyor. Altın, haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı. Çeyrek altın 3.275 TL seviyesini gördü! İşte, 19 Şubat Pazartesi canlı altın tablosu ile çeyrek, gram ve tüm altın fiyatları...
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Altın fiyatları, yakından takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 19 Şubat Pazartesi canlı altın tablosu ile 14 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
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ALTINDA HAREKETLİLİK!
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Pazar günü 1.994 TL'den alıcı bulan gram altın bugün 2.002 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde çeyrek altında da olumlu yönde bir artış söz konusu. Dün 3.191 TL olan çeyrek bugün 3.204 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.002,97
Satış: 2.003,26
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.019,45
Satış: 2.019,70
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.204,75
Satış: 3.275,33
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.819,01
Satış: 13.061,25
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.389,48
Satış: 6.550,66
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.819,01
Satış: 13.061,25
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.684,74
Satış: 14.025,24
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.097,99
Satış: 1.484,57
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.879,73
Satış: 1.994,75