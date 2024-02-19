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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları: 19 Şubat Pazartesi canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş sürüyor! 19 Şubat altın fiyatları

        Altın fiyatlarına dair tüm gelişmeler takip ediliyor. Altın, haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı. Çeyrek altın 3.275 TL seviyesini gördü! İşte, 19 Şubat Pazartesi canlı altın tablosu ile çeyrek, gram ve tüm altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 07:31 Güncelleme: 19.02.2024 - 07:31
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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