ALTIN DÜŞÜYOR!

18 Eylül Çarşamba günü 2 bin 824 lira olan gram altın, 19 Eylül Perşembe günü 2 bin 808 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 519 liradan, 4 bin 493 liraya düştü.

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