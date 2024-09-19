Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 19 Eylül 2024: Altın düşüyor! Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, Ata, yarım, altın ne kadar?

        Altın düşüyor! 19 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. 4 yıldan sonra ilk kez faiz indirimine gidilmesi altın fiyatlarını önce yukarı çekse de yükseliş çok uzun sürmedi ve altın düşmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 07:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!
        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Üzüm bağında cinayet!
        Üzüm bağında cinayet!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa