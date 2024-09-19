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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 19 Eylül 2024: Altın düşüyor! Bugün gram altın, çeyrek, Cumhuriyet, Ata, yarım, altın ne kadar oldu?

        Altın yeniden yükselişte! 19 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. 4 yıldan sonra ilk kez faiz indirimine gidilmesi altın fiyatlarını önce yukarı çekse de yükseliş çok uzun sürmedi ve altın düşmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 07:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:01
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