ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altında değer kaybı meydana geldi. Altın fiyatları bugün son günlerdeki düşüşünün ardından hafif bir yükseliş yaşadı. Son olarak bin liranın altına kadar düşen altın fiyatları ibreyi yeniden yukarı döndürdü. Peki, 17 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatı son durum...

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