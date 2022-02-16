ALTIN FİYATLARI 16 Şubat Çarşamba gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Haftaya Ukrayna Rusya arasındaki olası savaş tedirginliği nedeniyle yükselişle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen "Avrupa'da savaş istemiyoruz!" açıklaması ve bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmeye başladığı bilgisi üzerine düşüşe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları....

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