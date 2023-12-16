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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI 16 Aralık 2023 | Hafta sonu çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlili! İşte 16 Aralık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. FED faiz karanının beklentiler yönünde açıklanması piyasalarda hareketliğe neden oldu. İşte, 16 Aralık Cumartesi hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 16.12.2023 - 08:50
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