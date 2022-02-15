ALTIN FİYATLARI 15 Şubat Salı gününe de olasyı Ukrayna Rusya savaşının gerilimi etkisinde başladı. Hemen belirtelim ki sabahın ilk saatleriyle birlikte Türkiye ve dünya piyasalarındaki hareketliliğin de etkisiyle çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın fiyatları 820, çeyrek altın fiyatları ise 1340 TL seviyesini aştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 15 Şubat listesi...

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