        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS! Altın yükseldi! bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları: 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Güne yükselişle başlayan ons altın 3360 dolar seviyesinde. Peki 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Giriş: 14.08.2025 - 07:14 Güncelleme: 15.08.2025 - 00:09
