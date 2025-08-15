Canlı altın fiyatları hareketlendi. Altın alım satım yapmak isteyenler 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, yarım, ons, gram ve çeyrek altın fiyatı alış satış rakamlarını öğrenmek istiyor. Küresel ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde altın etkilenmeye devam ediyor. Peki, 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları