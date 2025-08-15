Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARINDA İBRE YÜKSELİŞTE! 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Canlı altın fiyatları yükseldi! 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Haftanın beşinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık grafiği değişmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Altının ons fiyatı 3.335 dolardan işlem gördü. Peki 15 Ağustos 2025 Cuma Bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamlarında son durum

        Giriş: 15.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 15.08.2025 - 08:39
