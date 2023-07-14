Altın öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 14 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 14 Temmuz Cuma 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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