ALTIN FİYATLARI 14 Şubat Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Ukrayna Rusya arasında çıkması muhtemel savaş tehdidi nedeniyle yatırımcıların gözü çeyrek ve gram altın fiyatlarında... Peki, geçtiğimiz haftayı 800 liradan kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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