Altın yükseliyor! 14 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Geçen hafta sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yönü yeniden yukarı çevirdi. 2 bin 800 liraya kadar gerileyen gram altın hafta başında da seviyesini koruyarak 2 bin 900 lira ile açılış yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 14 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,2 artmıştı.
Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 2,4 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.
ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla altın da yükselişe geçti. 2 bin 800 TL seviyesine çekilen gram altın, yeniden 2 bin 900 TL'yi gördü. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTINDA YÜKSELİŞ!
11 Ekim Cuma günü 2 bin 912 lira olan gram altın 14 Ekim Pazartesi günü 2 bin 927 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 639 lira iken, 4 bin 684 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.927,9030
Satış: 2.928,3440
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.655,1900
Satış: 2.658,0000
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.684,5400
Satış: 4.787,7600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.737,9300
Satış: 19.091,1300
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.785,00
Satış: 19.950,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.339,40
Satış: 9.575,06
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.737,36
Satış: 19.091,56
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.140,12
Satış: 20.652,06
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.644,53
Satış: 2.489,03
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.767,86
Satış: 2.922,04
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