ALTIN FİYATLARI 13 Kasım Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 13 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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